Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Nisan 2025 20:03
Banka değişikliği

Selamun aleykum arkadaşlar bu sene maaş ihalesini ziraat bankası aldı(önceki farklı banka idi) benim bulunduğum ilde ziraat hesabım var bunu kullanabiliyor muyum yoksa yeni hesap açmam istenir mi?

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