Banka değişikliğinde eski hesap numarası kullanılabilir mi?

Hesabınız ilgili şubeden ise sıkıntı olmayacaktır. Maaş hesabı olarak kullanılacak diye yine de bildirin. Sözleşmeden kaynaklı kampanyalardan yararlanırsınız. EFT ücreti kart ücreti vb.

Hesabınız ilgili şubeden ise sıkıntı olmayacaktır. Maaş hesabı olarak kullanılacak diye yine de bildirin. Sözleşmeden kaynaklı kampanyalardan yararlanırsınız. EFT ücreti kart ücreti vb.