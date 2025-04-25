Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Nisan 2025 20:03
Banka değişikliğinde eski hesap numarası kullanılabilir mi?

Selamun aleykum arkadaşlar bu sene maaş ihalesini ziraat bankası aldı(önceki farklı banka idi) benim bulunduğum ilde ziraat hesabım var bunu kullanabiliyor muyum yoksa yeni hesap açmam istenir mi?


Huzeyfe Talha
Aday Memur
25 Nisan 2025 20:27

Kullanabiliyorsunuz Hocam.


mıcheal owen
Daire Başkanı
25 Nisan 2025 20:31

Sağolun hocam

Huzeyfe Talha, 2 saat önce

Kullanabiliyorsunuz Hocam.


matematikçi10
Şef
25 Nisan 2025 20:35
büyük illerde bazen birden fazla şube olabiliyor. İşlemlerin yürütüldüğü şubeden hesap olmasını istiyorlar.

matematikçi10
Şef
25 Nisan 2025 20:38
Hesabınız ilgili şubeden ise sıkıntı olmayacaktır. Maaş hesabı olarak kullanılacak diye yine de bildirin. Sözleşmeden kaynaklı kampanyalardan yararlanırsınız. EFT ücreti kart ücreti vb.

mıcheal owen
Daire Başkanı
25 Nisan 2025 20:52

Anladım hocam teşekkür ediyorum

matematikçi10, 2 saat önce
Hesabınız ilgili şubeden ise sıkıntı olmayacaktır. Maaş hesabı olarak kullanılacak diye yine de bildirin. Sözleşmeden kaynaklı kampanyalardan yararlanırsınız. EFT ücreti kart ücreti vb.
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