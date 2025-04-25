Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Nisan 2025 20:07
Banka değişikliği

Selamun aleykum arkadaşlar bu sene maaş ihalesini ziraat bankası aldı(önceki farklı banka idi) benim bulunduğum ilde ziraat hesabım var bunu kullanabiliyor muyum yoksa yeni hesap açmam istenir mi?

Çok Yazılan Konular

2025 nisan enflasyon tahminleriMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiZam Hesabı2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiİçinde vergi bulundurmayan maaş ödeyen kurumSözün bittiği yerdeyizEngelli kamu çalışanların maaşından hiç bir kesinti yapılmamalıdır.Doğum sonrası ücretli izin düzenlemesi hakkındaÖzel hayat sigortası

Sözlük

Deprem 9 Hasta ziyareti 1 Mutabık 1 arka sokaklar 1 moana 1 olanlar olmuş 2 Ejderha Dövmeli Kız 1 Gecenin bir yarısı gizli numaradan gelen arama 2 Sözlüğe yazarken müzik dinlemek 2 musluk 2

Son Haberler

Antalya'da ormanlara girişler 1 Mayıs'tan itibaren yasakÖzgür Özel, Ümit Özdağ'ın Duruşmasına KatılacakTicari taksi sürücüsünü darp eden İngiliz boksör tutuklandıATSO Başkanı Ali Bahar'ın Ölümü Davasında Yeni GelişmeEşiyle Tartışıp Evini Ateşe Veren Kişi Tutuklandı

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?