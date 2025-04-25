KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


25 Nisan 2025 20:19
İktisat mezunu

İkisat bolumunu bitirmis birinin kamuda girebilecig en iyi kurum ve pozisyonlar nedir nelerdir bilgi ve tecrubelerinizi paylasirmisiniz

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