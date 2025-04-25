KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


25 Nisan 2025 20:21
en iyi kurum ve pozisyon ?
İkisat bolumunu bitirmis birinin kamuda girebilecig en iyi kurum ve pozisyonlar nedir nelerdir bilgi ve tecrubelerinizi paylasirmisiniz

the back of furkan
Şube Müdürü
25 Nisan 2025 20:23

dhmi


Liverpool295
Aday Memur
25 Nisan 2025 22:20
Merkez Bankası, SSB ve diğer merkezi uzmanlıklar
Toplam 2 mesaj

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