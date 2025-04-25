Açık idareci normunun gösterilmemesi

Merhaba arkadaşlar bugün malum ilk defa Görevlendirme için taslak listeler Hazırlandı ben yeniden görevlendirme takviminden itibaren takip ediyorum bariz bir fark var dolmayan bir sürü yeri göstermemişler ne yapabiliriz bu konuda sendika ile de görüşüyorum

Merhaba arkadaşlar bugün malum ilk defa Görevlendirme için taslak listeler Hazırlandı ben yeniden görevlendirme takviminden itibaren takip ediyorum bariz bir fark var dolmayan bir sürü yeri göstermemişler ne yapabiliriz bu konuda sendika ile de görüşüyorum