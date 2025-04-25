Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Nisan 2025 20:28
Açık idareci normunun gösterilmemesi
Merhaba arkadaşlar bugün malum ilk defa Görevlendirme için taslak listeler Hazırlandı ben yeniden görevlendirme takviminden itibaren takip ediyorum bariz bir fark var dolmayan bir sürü yeri göstermemişler ne yapabiliriz bu konuda sendika ile de görüşüyorum

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