Adi maluliyet/Vazife maluliyeti..

Arkadaşlar merhaba.. Ben 4 sene önce emniyet hizmetleri sınıfından psikiyatri branşından malulen emekli oldum.. Süresiz ve kontrol muayenesine gerek olmadan aldığım nihai bir heyet raporum var.. Merak ettiğim bir konu var.. Mesleğe başlamadan önce böyle bir rahatsızlığım yoktu benim arkadaşlar.. Herhangi bir psikiyatrik geçmişim yoktu.. Yani bu durumun tamamen meslekten kaynaklandığını ifade edebilirim.. Ki nitekim doktorumun da teşhisi bu yönde.. Daha çok meslek ile ilintili olduğunu söylüyor.. Acaba bu adi maluliyetim arkadaşlar vazife maluliyetine dönüştürülür mü veya vazife malullüğü kapsamında değerlendirilir mi? Bilgisi olan var mı? Teşekkürler..

Arkadaşlar merhaba.. Ben 4 sene önce emniyet hizmetleri sınıfından psikiyatri branşından malulen emekli oldum.. Süresiz ve kontrol muayenesine gerek olmadan aldığım nihai bir heyet raporum var.. Merak ettiğim bir konu var.. Mesleğe başlamadan önce böyle bir rahatsızlığım yoktu benim arkadaşlar.. Herhangi bir psikiyatrik geçmişim yoktu.. Yani bu durumun tamamen meslekten kaynaklandığını ifade edebilirim.. Ki nitekim doktorumun da teşhisi bu yönde.. Daha çok meslek ile ilintili olduğunu söylüyor.. Acaba bu adi maluliyetim arkadaşlar vazife maluliyetine dönüştürülür mü veya vazife malullüğü kapsamında değerlendirilir mi? Bilgisi olan var mı? Teşekkürler..