Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Nisan 2025 21:04
Adi maluliyet ve vazife maluliyeti

Arkadaşlar merhaba.. Ben 4 sene önce emniyet hizmetleri sınıfından psikiyatri branşından malulen emekli oldum.. Süresiz ve kontrol muayenesine gerek olmadan aldığım nihai bir heyet raporum var.. Merak ettiğim bir konu var.. Mesleğe başlamadan önce böyle bir rahatsızlığım yoktu benim arkadaşlar.. Herhangi bir psikiyatrik geçmişim yoktu.. Yani bu durumun tamamen meslekten kaynaklandığını ifade edebilirim.. Ki nitekim doktorumun da teşhisi bu yönde.. Daha çok meslek ile ilintili olduğunu söylüyor.. Acaba bu adi maluliyetim arkadaşlar vazife maluliyetine dönüştürülür mü veya vazife malullüğü kapsamında değerlendirilir mi? Bilgisi olan var mı? Teşekkürler..


muratdugan
Aday Memur
25 Nisan 2025 22:49

Öncelikle geçmiş olsun vazife malülü olabilmeniz için yaşamış olduğunuz rahatsızlığınızın görev esnasında ki bir olaydan kaynaklanması gerekmektedir mesela görev sırasında trafik kazası silahla yaralanma gibi olaydan kaynaklanması gerekmektedir kısaca rahatsızlığınızın görev ile bir illiyet bağının oluşması lazım


Maverıck
Şube Müdürü
25 Nisan 2025 23:00
teşekkürler cevabınız için.. Yani açıklamanıza göre somut bir olay neticesinde meydana gelmiş olması gerekir.. evet.. anladım.. Peki psikiyatri konuları da meslek hastalığı olarak değerlendirilebilir mi? meslekte yaşadıklarımız,stres,hiyerarşi gibi mesleği ilgilendiren soyut hususlar sonucunda bir psikiyatrik hastalık geçirirsek bu da vazife malullüğü kapsamına alınır mı? tekrar teşekkürler..

ardabeyy
Şef
25 Nisan 2025 23:18
Kesinlikle öyle bir şeye sokmazlar. Bunu nasıl ispat edeceksin. Bir terör saldırısı olsa mesela bombalı bir saldırı ordan sonra psikolojik sorunlar ortaya çıksa belki .Ama aksi halde kurum kabul etmez bunu. Keşke etse ben de aynı durumdayım.

Maverıck
Şube Müdürü
25 Nisan 2025 23:25
ama dostum zaten psikiyatri konuları doğası gereği net teşhis konulamayan alanlar.. Yani bahsettiğin gibi bir terör saldırısı olsa dahi insan psikolojisinin bozulduğunu yine ispat edemez ki.. anlatmaya çalıştığım soyut hastalıklar.. ve belirtileri ağır haller hariç tamamen beyana dayalı diyebiliriz.. şu durumda kişinin beyanı ve doktor kanaatleri esas alınmalı diye düşünüyorum.. mesleğimiz zor,yıpratıcı ve ağır bir meslek.. kişi pekala sadece bu durumlardan psikolojisi etkilenebilir ve hasta olabilir.. dolayısıyla bu da bir çeşit vazife malullüğü kapsamına girer..
ardabeyy, Dün
Kesinlikle öyle bir şeye sokmazlar. Bunu nasıl ispat edeceksin. Bir terör saldırısı olsa mesela bombalı bir saldırı ordan sonra psikolojik sorunlar ortaya çıksa belki .Ama aksi halde kurum kabul etmez bunu. Keşke etse ben de aynı durumdayım.

muratdugan
Aday Memur
25 Nisan 2025 23:38

Daha önce yazdığım gibi bir olaydan dolayı olması lazım meslek geneli diye bir kavram yok sen 2330 sayılı kanundaki vazife malülü ile ilgili bölümleri oku orası seni aydınlatır çünkü böyle bir başvuru sırasında sgk senden olay tutanağı o günkü görevlendirme yazısı gibi evrakları istiyor yani sonuçta bir olayla rahatsızlığının bir bağı olacak yukarıda ki arkadaşın yazdığı gibi görevli iken veya bir kazadan sonra psikolojin bozulursa ancak o zaman dediğin olur

Maverıck, Dün
ama dostum zaten psikiyatri konuları doğası gereği net teşhis konulamayan alanlar.. Yani bahsettiğin gibi bir terör saldırısı olsa dahi insan psikolojisinin bozulduğunu yine ispat edemez ki.. anlatmaya çalıştığım soyut hastalıklar.. ve belirtileri ağır haller hariç tamamen beyana dayalı diyebiliriz.. şu durumda kişinin beyanı ve doktor kanaatleri esas alınmalı diye düşünüyorum.. mesleğimiz zor,yıpratıcı ve ağır bir meslek.. kişi pekala sadece bu durumlardan psikolojisi etkilenebilir ve hasta olabilir.. dolayısıyla bu da bir çeşit vazife malullüğü kapsamına girer..

Maverıck
Şube Müdürü
26 Nisan 2025 00:16
arkadaşlar sizlere tekrar teşekkür ederek ve sizleri tenzih ederek bir şey söylemek istiyorum.. Ne zaman aklıma bir şey takılsa net cevap bulamıyorum.. 2330 sayılı kanunu da inceledim.. ama psikiyatri konusuna değinilmemiş.. Bu da benim talihsizliğim sanırım.. herhangi bir konuda merak ettiğim bir şeyle alakalı net ve açık bir cevap bulamamak.. pazartesi günü kamu emeklileri daire başkanlığını arayacağım.. muhtemelen onlar da cevap vermeyecekler ve farklı bir yere yönlendirecekler.. inanır mısınız? sanki hep böyle açıklar veya muammalı durumlar beni buluyor.. enteresan.. şahsi yorumum kişinin olaysız bir şekilde ve haliyle ispat edemeden yine mesleğinden kaynaklı olarak psikolojisinin etkilenebileceği ve bu durumun da vazife malullüğü kapsamına girmesi gerektiği yönünde.. evet.. yorum diyorum çünkü net bir cevap bulunamadığı durumlarda sadece fikir yürütebiliyoruz maalesef..

Kadir-29
Şef
26 Nisan 2025 08:00
konu dışı ama mesleğe giris tarihin ne ve şuan maaş ne kadar alıyorsunuz

Maverıck
Şube Müdürü
26 Nisan 2025 09:00
2008/21 bin TL..
Kadir-29, 6 saat önce
konu dışı ama mesleğe giris tarihin ne ve şuan maaş ne kadar alıyorsunuz

Kadir-29
Şef
26 Nisan 2025 09:22
ben 2009 mezunuyum demek ki hemen hemen aynı parayi alacağız 1/1 yım. gih olduktan sonra mi malulen emekliliği seçtiniz yoksa direkt polis emeklisi olarak mı ayrıldınız. maaş çok düşük geldi
Maverıck, 5 saat önce
2008/21 bin TL..

Maverıck
Şube Müdürü
26 Nisan 2025 09:30
emniyet hizmetleri sınıfından direkt polis emeklisi olarak ayrıldım.. gihi seçmedim.. gih memurluğu da teklif edilmişti aslında.. Ben emekliliği tercih ettim..
Kadir-29, 4 saat önce
ben 2009 mezunuyum demek ki hemen hemen aynı parayi alacağız 1/1 yım. gih olduktan sonra mi malulen emekliliği seçtiniz yoksa direkt polis emeklisi olarak mı ayrıldınız. maaş çok düşük geldi

Kadir-29
Şef
26 Nisan 2025 09:32
maaş çok düşük geldi 3600 olduktan sonr ami emekli oldunuz
Maverıck, 4 saat önce
emniyet hizmetleri sınıfından direkt polis emeklisi olarak ayrıldım.. gihi seçmedim.. gih memurluğu da teklif edilmişti aslında.. Ben emekliliği tercih ettim..

Maverıck
Şube Müdürü
26 Nisan 2025 09:39
3600 çıkmadan önce 2021 mart ayında emekli oldum.. sonra intibak uygulandı..
Kadir-29, 4 saat önce
maaş çok düşük geldi 3600 olduktan sonr ami emekli oldunuz

cenksozen
Şef
26 Nisan 2025 11:43

Bu durumda herkesin meslekten önce rahatsızlığı olmayan meslekten sonra rahatsızlanan herkesin adı malul degil vazife maluliyeti alması gerekir ki.Kanuna akla mantığa aykırıdır.Elbette meslek zor.Kalp krizi kanser vs vs hepsi mesleğin getirdiği zorluklarla da tetiklenebilir ama bu sunlarda da geçerlidir hurdacılık yapan da sağlıksız koşullarda çalıştığından hasta olabilir vs vs uzar gider.Vazife maluliyeti somut bir yaralanma kaza vs illiyet bağıyla oluşan tıbben somut objektif testlerle ispatlanabilen hastaliklar için verilir.Bu konuda dava açmanız mümkün.ama bana sorarsanız davayı kaybeder şu durumda minimum 50 bin mahkeme masrafı öder,avukat da tutarsanız ona da ücret vermeniz gerekir

Beyhude bir çaba olur tekrar geçmiş olsun


Maverıck
Şube Müdürü
26 Nisan 2025 12:27
teşekkürler
cenksozen, 2 saat önce

Bu durumda herkesin meslekten önce rahatsızlığı olmayan meslekten sonra rahatsızlanan herkesin adı malul degil vazife maluliyeti alması gerekir ki.Kanuna akla mantığa aykırıdır.Elbette meslek zor.Kalp krizi kanser vs vs hepsi mesleğin getirdiği zorluklarla da tetiklenebilir ama bu sunlarda da geçerlidir hurdacılık yapan da sağlıksız koşullarda çalıştığından hasta olabilir vs vs uzar gider.Vazife maluliyeti somut bir yaralanma kaza vs illiyet bağıyla oluşan tıbben somut objektif testlerle ispatlanabilen hastaliklar için verilir.Bu konuda dava açmanız mümkün.ama bana sorarsanız davayı kaybeder şu durumda minimum 50 bin mahkeme masrafı öder,avukat da tutarsanız ona da ücret vermeniz gerekir

Beyhude bir çaba olur tekrar geçmiş olsun


adalı-polis
Genel Müdür
26 Nisan 2025 13:12

Kardeşim yapacağın şey basit. Senin sorunun cevabı yok çünkü. Dava açacaksın alabilirsen dava ile alırsın, alamazsan da konu kapanır. Sana alırsın diyen olsa dahi ki diyemez SGK asla vermez. Bazı şeyler böyledir. Bazı haklar dava ile alınabilir. Sağı solu arayıpta yorma kendini. İyi bir idare avukatı ara bul aç davanı ve serüvenine bak. Gerisi faso fiso

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