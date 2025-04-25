Adi maluliyet ve vazife maluliyeti

arkadaşlar sizlere tekrar teşekkür ederek ve sizleri tenzih ederek bir şey söylemek istiyorum.. Ne zaman aklıma bir şey takılsa net cevap bulamıyorum.. 2330 sayılı kanunu da inceledim.. ama psikiyatri konusuna değinilmemiş.. Bu da benim talihsizliğim sanırım.. herhangi bir konuda merak ettiğim bir şeyle alakalı net ve açık bir cevap bulamamak.. pazartesi günü kamu emeklileri daire başkanlığını arayacağım.. muhtemelen onlar da cevap vermeyecekler ve farklı bir yere yönlendirecekler.. inanır mısınız? sanki hep böyle açıklar veya muammalı durumlar beni buluyor.. enteresan.. şahsi yorumum kişinin olaysız bir şekilde ve haliyle ispat edemeden yine mesleğinden kaynaklı olarak psikolojisinin etkilenebileceği ve bu durumun da vazife malullüğü kapsamına girmesi gerektiği yönünde.. evet.. yorum diyorum çünkü net bir cevap bulunamadığı durumlarda sadece fikir yürütebiliyoruz maalesef..

arkadaşlar sizlere tekrar teşekkür ederek ve sizleri tenzih ederek bir şey söylemek istiyorum.. Ne zaman aklıma bir şey takılsa net cevap bulamıyorum.. 2330 sayılı kanunu da inceledim.. ama psikiyatri konusuna değinilmemiş.. Bu da benim talihsizliğim sanırım.. herhangi bir konuda merak ettiğim bir şeyle alakalı net ve açık bir cevap bulamamak.. pazartesi günü kamu emeklileri daire başkanlığını arayacağım.. muhtemelen onlar da cevap vermeyecekler ve farklı bir yere yönlendirecekler.. inanır mısınız? sanki hep böyle açıklar veya muammalı durumlar beni buluyor.. enteresan.. şahsi yorumum kişinin olaysız bir şekilde ve haliyle ispat edemeden yine mesleğinden kaynaklı olarak psikolojisinin etkilenebileceği ve bu durumun da vazife malullüğü kapsamına girmesi gerektiği yönünde.. evet.. yorum diyorum çünkü net bir cevap bulunamadığı durumlarda sadece fikir yürütebiliyoruz maalesef..