Adi maluliyet ve vazife maluliyeti

Bu durumda herkesin meslekten önce rahatsızlığı olmayan meslekten sonra rahatsızlanan herkesin adı malul degil vazife maluliyeti alması gerekir ki.Kanuna akla mantığa aykırıdır.Elbette meslek zor.Kalp krizi kanser vs vs hepsi mesleğin getirdiği zorluklarla da tetiklenebilir ama bu sunlarda da geçerlidir hurdacılık yapan da sağlıksız koşullarda çalıştığından hasta olabilir vs vs uzar gider.Vazife maluliyeti somut bir yaralanma kaza vs illiyet bağıyla oluşan tıbben somut objektif testlerle ispatlanabilen hastaliklar için verilir.Bu konuda dava açmanız mümkün.ama bana sorarsanız davayı kaybeder şu durumda minimum 50 bin mahkeme masrafı öder,avukat da tutarsanız ona da ücret vermeniz gerekir

Beyhude bir çaba olur tekrar geçmiş olsun