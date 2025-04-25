Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


25 Nisan 2025 21:32
Aralık 2006 SSK giriş ile ne zaman emekli olunabilir?

Eşim için araştırıyoruz. 1978 doğumlu. Gözünde rahatsızlığı ve diyabeti var ancak engelli raporu yok. Bunlardan engelli raporu verirler mi bilmiyorum.

Aralık 2006'da işe girmiş SSK 4A . 2013 ortasına kadar çalıştı. 2044 gün ödenmiş prim görünüyor sistemde. Primler asgari ücret üzerinden sanırım.Şu an tekrar başlayıp primleri bitirmek istiyoruz.SGK ya gidip sorduğumuzda 58 yaş ve 4500 gün prim (4A için) denildi.

Ayrıca isteğe bağlı prim ödeme olmuyormuş. SSK veya Bağ Kur prim ödemesi gerekiyormuş.Bağ Kur tavsiye edilmiyor. Daha düşük maaş varmış . Ayrıca prim ödeme günü daha fazlaymış.Ayrıca eşim prim gününü 2800 civarı diye hatırlıyor. Bursa'daydı. Şu an Ankara'dayız. Bazen farklılıklar olabiliyormuş. Gidip Bursa'da sormamız tavsiye edildi.

Bu bilgiler doğru mu?Emekli olunca toplu ikramiye alabilir mi? Bir yakınımız Eyt ile SSK 4A emekli oldu ve ikramiye almamış.Emekli maaşında SSK ve Bağ Kur farkeder mi?Çocuk borçlanması yapılabilir mi? Bir oğlumuz var 8 yaşında.

Şimdiden teşekkür ederim.

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