Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Nisan 2025 21:35
Otomatik kredi kesintileri hakkında

Maaş bankamda 3 adet kredim var. Toplam taksit tutarı maaşımın üzerinde 15 Nisan'da maaşı alır almaz kısmi tahsilat olarak çekti. Bunun için dilekçe yazdım otomatik ödemeleri kaldırdılar. Banka cevabında:otomatik ödemelerin kaldıruldığını, kredilerin aksaması durumunda maaşımın 1/4 ünden kesinti yapılacağını yazmış.

Aklıma takılan soru şu

Önümüzdeki ay banka 1/4 kesinti harici gecikmeli tahsilat olarak kalan parayı yine direkt çeker mi?


E.Kayı Han
Editor
25 Nisan 2025 22:07

Vakıfbank mı ?

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