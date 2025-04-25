3+1 Sözleşmeli olup aile birliği tayini yapan var mı ?

Eşim ile farklı illerde 3+1 sözleşmeli zabıt katibiyiz. Yeni evlendik. Aile birliği tayinimiz red geldi. (Güya aile yılı )Şimdiye kadar tayini bizim gibi durumda olanlardan olumlu gelen var mı ?

(Çalıştığım adliyede 3+1 sözleşmeli olup sağlık mazereti var denilerek (geçerli olarak yok aslında) tayin olan var) illa dayı mı gerekiyor bu iş için?