Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Nisan 2025 21:37
3+1 Sözleşmeli olup aile birliği tayini yapan var mı ?

Eşim ile farklı illerde 3+1 sözleşmeli zabıt katibiyiz. Yeni evlendik. Aile birliği tayinimiz red geldi. (Güya aile yılı )Şimdiye kadar tayini bizim gibi durumda olanlardan olumlu gelen var mı ?

(Çalıştığım adliyede 3+1 sözleşmeli olup sağlık mazereti var denilerek (geçerli olarak yok aslında) tayin olan var) illa dayı mı gerekiyor bu iş için?

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