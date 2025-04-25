Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Nisan 2025 21:37
Koruma kararıyla can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliği isteyebilir miyim?

aile mahkemesinden çıkan koruma kararı ile tayin isteyebilir miyim

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