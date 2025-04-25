Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Nisan 2025 21:42
Uzmanlık Tazminatı Hangi Durumlarda Kesilir?
Uzman öğretmenlik tazminatı almaya hak kazanan öğretmen müfettiş veya şube müdürü olursa tazminatı kesilir mi?

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