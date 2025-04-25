Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


25 Nisan 2025 21:57
eş durumu tayini
merhabalar ben ebeyim sözleşmeli personelin eş durumu tayininde dönem şartı kaldırıldı . eşim astsubay bu yıl tayinciyiz onun tayini çıkınca direk dilekçe verip geçiş yapabilir miyim gittiği yerde göreve başlaması gerekmekten

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