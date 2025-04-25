Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Nisan 2025 22:04
Soruşturma nedeniyle geçici görevlendirme

soruşturmanın salahiyeti açısından geçiçi görevlendirilen memur yolluk ve harcırah alabilir mi? Bilgisi olan yardımcı olabilirse sevinirim..

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