Kadrodan sözleşmeliye geçiş (aday memur)

kadrolu olarak çalıştığım vhki pozisyonundan aday memurluk sürecim devam ederken sağlık bakanlığınin sozlesmeli tekniker pozisyonuna farklı bir kpss puanım ile yerleşirsem nasıl geçiş yapabilirim istifa ederek mi muvafakatname alarak mi yoksa farklı bir yol mu izlemem lazım . cevaplar için şimdiden çok teşekkürler.

kadrolu olarak çalıştığım vhki pozisyonundan aday memurluk sürecim devam ederken sağlık bakanlığınin sozlesmeli tekniker pozisyonuna farklı bir kpss puanım ile yerleşirsem nasıl geçiş yapabilirim istifa ederek mi muvafakatname alarak mi yoksa farklı bir yol mu izlemem lazım . cevaplar için şimdiden çok teşekkürler.