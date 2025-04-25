Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Nisan 2025 23:06
İlde normum yok

Değerli hocalarım bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. Bulunduğum ilde proje okulunda çalışıyordum. Meslek öğretmeniyim. Okulumda alanım kapatıldı bu sene son öğrenciler var seneye öğrenci yok aynı zamanda 4 yıllık çalışma sürem de doldu bu nedenle tekrar tercih de yapmadım ve il emrine verildim. Şuan ilde norm fazlasıyım , bulunduğum il de de başka ilçeler dahil alanım yok. Müdür yardımcılığı için sınava girdim bu gün boş kontenjanlar açıklandı ilçemde açık meslek lisesi de yok. Bir sene daha bu ilde kalmak durumundayım ailevi nedenlerden dolayı. Okul müdürüyle konuştum ne olur durum diye tekrar bu okula görevlendirme olacakmış dedi. Ben alanım kapatıldığı ve dersim olmadığı için bir de kapatılma sürecinde uğradığım haksızlıklar için bu okulda çalışmak istemiyorum. Merkez ilçedeyim son durumda bulunduğum ilçede halk eğitim merkezine görevlendirme istesem dikkate alınır mı beni illa sen şu okula gideceksin gibi bir zorlamaya maruz bırakabilirler mi. Sonuçta bulunduğum ilçe veya il genelinde kendi alanım olmadığı için hangi okula verseler o okul için norm fazlası olacam. Bu konuda bilgisi olan yol göstermek isteyen değerli hocalarımın fikirlerini merak ediyorum. Biraz uzun oldu sabır gösterip okuyan ve cevap veren arkadaşlara çok teşekkür ederim.


bahçesaray
Şef
25 Nisan 2025 23:29
yetki il mem de, resen bir yere görevlendirme yaparlar özel büro, arge vb bir yerde çalışa bilirsiniz
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