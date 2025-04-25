Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Nisan 2025 23:30
Yüksek disiplin kurulu
olay tarihi 01/11/2023. soruşturma açılma tarihide aynı. Ağır ceza mahkemesinde davam henüz bitmedi. Devam ediyor erteleniyor. Olay yüz kızartıcı degil. Disiplin amiri ihraç istedi. Dosya Ceza İşleri Genel müdürlüğünde. Bakanlık son sözlü savunmaya beni ne zaman çağırır. bazıları mahkeme bitmezse 2 yıl olmasına son hafta kala diyorlar. Cevaplarınızı bekliyorum.

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