Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Nisan 2025 23:51
Geriye dönük 4b bağkur sicil tescili ve prim ödemesi

Merhaba. Emeklilikte 7438 sayılı kanuna (EYT) tabiyim. 4a'lı ve 4c'li olarak toplam 7000 gün primim var. 1996-2006 yılları arasında bir limited şirkette kurucu ortaklığım var. Ancak, 4b tescil kaydı yapılmamış. Geriye dönük olarak 4b tescilinin yapılması ve ilgili döneme ait primlerin ödenerek emekliliğe esas 9000 prim gününün tamamlanmasında kullanılması mümkün mü?

Konuya vakıf üyeler cevaplarsa sevinirim, teşekkürler.

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