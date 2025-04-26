Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Nisan 2025 00:30
hizmetli ataması
2024 kadrolu hizmetli için sağlık raporu verip bekleyenler var mı..ya da ne kadar süre sonra çağırılıyoruz

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