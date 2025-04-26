Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Nisan 2025 01:50
tds maaş ile ilgili bir soru
arkadaşlar ilk ataninca baslaginca ilk seferde ne kadar maaş ödeniyor hani banka promosyonu vs. ile birlikte elimize ilk etapta ne kadar para geciyor?

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