dış kaynak muvazzaf astsubay sözlü mülakat Hk.

arkadaşlar daha önce mülakat aşamalarını deneyimleyenler varsa; sözlü günü başarılı olarak geçtikten kaç gün sonra sıralamayı oluşturup intibak için çağırmaya başlıyorlar bilgisi olan var mı

arkadaşlar daha önce mülakat aşamalarını deneyimleyenler varsa; sözlü günü başarılı olarak geçtikten kaç gün sonra sıralamayı oluşturup intibak için çağırmaya başlıyorlar bilgisi olan var mı