KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


26 Nisan 2025 08:05
dış kaynak muvazzaf astsubay sözlü mülakat Hk.
arkadaşlar daha önce mülakat aşamalarını deneyimleyenler varsa; sözlü günü başarılı olarak geçtikten kaç gün sonra sıralamayı oluşturup intibak için çağırmaya başlıyorlar bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

Sözlük

iş yerinde kahvaltı 1 papa 1 biyoloji 2 kaspi denizi 1 ömrümü yedin 1 Deprem 6 Gecenin bir yarısı gizli numaradan gelen arama 2 ramazanda sokakta yemek yiyen dayak yer 2 güne bir söz bırak 1 dominik Cumhuriyeti 2

Son Haberler

TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla ArtıyorHileli Ürünler Listesi Güncellendi! Yeni Sucuk Markaları EklendiMeteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar UyarısıEğitim İhracatına %50 Destek ArtışıİBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon: 47 Gözaltı

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?