Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


26 Nisan 2025 08:16
Hukuki

Merhabalar bugün hakkımda soruşturma başlatıldı 1 sene önce hastene de sözleşmeli personel işe başladım işe girerken sağlik raporu istediler benim epilepsi hastalığım var ve rapor da hastalığım yazıyor raporu aldım işe başladım 1 sene çalıştım hastene müdür bana git gece çalışamaz raporu al dedi ben de aldım bu hafta bugün hakkımda soruşturma başlatıldı benim sözleşme gece vardiyası yazıyor gece çalışamaz raporu aldım için hakkımda soruşturma başlatıldı ve sözleşme feshetme kadar gider diyorlar

Çok Yazılan Konular

Unvan Değişikliği hk.Büro personelinden yardımcı hizmet yapmasını istemekSözleşmeli Personelde Eş durumu Tayininde Farklı Mevzuat Sorunuİşe arada bir gelmeme hakkıMehil muddeti3b sözleşmeli personel sağlık mazeretli tayinMemuriyete ilk atama diploma28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlık

Sözlük

ramazanda sokakta yemek yiyen dayak yer 2 arka sokaklar 1 memurlar.net sözlük 1 telegoni 1 papa 1 hiçbirinin öyle bir derdi yoktu 1 kısmetse gelir hint'ten yemen'den 3 ayakçı 1 moana 1 biyoloji 2

Son Haberler

TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla ArtıyorHileli Ürünler Listesi Güncellendi! Yeni Sucuk Markaları EklendiMeteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar UyarısıEğitim İhracatına %50 Destek ArtışıİBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon: 47 Gözaltı

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?