Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


26 Nisan 2025 09:30
4b sozlesmeli kadro gecisi

Herkese merhaba ben 4b sozlesmeli olarak bir unide teknik personel olarak çalışıyorum. İlerleyen yıllarda kendi memleketime tayin olma durumum olur mu? Veya kpssden puan alsam geçiş yapabilir miyim? Henüz yeni başladım, sorduğumda 4 yıl dolmadan geçiş yapılmadığı söyleniyor. Hemen hevesim yok bu şehirde biraz yaşamak istiyorum ama sürecinde nasıl işlediğini bilmek istiyorum

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