Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Nisan 2025 11:20
Sorumlu Hemşire

Sorumlu hemşire ayrıldığında yerine yardımcısı zorunlu olarak bakmak zorunda mıdır . Gönüllülük esası var mı

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