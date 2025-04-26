Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


26 Nisan 2025 11:41
2008 Sonrası Memur İstifa
memurluktan istifa edip son 7 sene günümüz parasıyla 40-50 maaşlı işçi olarak çalışmak emekli maaşı açısından mantıklı mı? Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgi verirse çok memnun olurum.

hayırlısı.
Aday Memur
26 Nisan 2025 12:10
40-50 bin lira maaş ile demek istedim
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