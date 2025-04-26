Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Nisan 2025 13:41
Göreve iade

Arkadaşlar. Meslekten çıkarılma sonrasında açtığım göreve iade davasında yd alırsam almadığım maaşlar hemen ödeniyor mu? Yoksa idareler davanın esastan bitmesini mi bekliyorlar?


muallimmm4638
Şef
26 Nisan 2025 13:45
esastan bitmesini bekliyorlar
Toplam 1 mesaj

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