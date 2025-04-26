KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


26 Nisan 2025 13:49
Beyin kanaması ve nöroloji

Selamün aleyküm 9 yıl önce düşme sonucu beyin kanaması geçirdim ve ameliyat ile sağlığıma kavuştum. Hiç ilaç kullanmadım ve ameliyattan sonra hiçbir sorun çıkmadı . Nöroloji doktoru beni elermi söylemesem kontrol edermi polis olabilirmiyim

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