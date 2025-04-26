Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Nisan 2025 14:44
Polislerin anlaşmalı olduğu özel hastaneler
Mrb herkese.Polislerde anlaşmalı özel sağlık kuruluşları var mı acaba? ve il bazında değişir mi?

el elif
Aday Memur
26 Nisan 2025 14:46
Bir arkadasim icin soruyorum..Eşi polis ve cidden boşanma aşamasındalar.Kendisine soramiyor

SonOsmanlılar
Aday Memur
26 Nisan 2025 15:13
POLSAN ile anlaşmalı bir çok ilde özel hastanelerle anlaşması mevcut %10 %20 ye var indirimler mevcut

el elif
Aday Memur
26 Nisan 2025 15:17
teşekkür ederim .İstanbul ve Kocaeli olabilir..Eş de gitmesi gerekir mi? eşinden ayrı ve kendisi gidecek nasıl ispat ediyor..Pek anlamıyor bu islerden.
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