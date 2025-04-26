Kadrodan Sözleşmeliye Geçiş(Aday memur)

Arkadaşlar ekpss ile atanıp kadrolu veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak göreve başladım. Aday memurluk sürecim devam ediyor. Aday memurluk sürecim devam ederken normal kpss puanım ile sağlık bakanlığının sözleşmeli Odyometri veya Tds teknikerligine geçiş yapabilir miyim? İstifa ederek mi yoksa muvafakatname alarak mı yada farklı bir yol mu izlemem gerekiyor? Şimdiden çok teşekkürler.

Arkadaşlar ekpss ile atanıp kadrolu veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak göreve başladım. Aday memurluk sürecim devam ediyor. Aday memurluk sürecim devam ederken normal kpss puanım ile sağlık bakanlığının sözleşmeli Odyometri veya Tds teknikerligine geçiş yapabilir miyim? İstifa ederek mi yoksa muvafakatname alarak mı yada farklı bir yol mu izlemem gerekiyor? Şimdiden çok teşekkürler.