Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


26 Nisan 2025 15:21
Kadrodan Sözleşmeliye Geçiş (Aday Memur)
Arkadaşlar ekpss ile atanıp kadrolu veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak göreve başladım. Aday memurluk sürecim devam ediyor. Aday memurluk sürecim devam ederken normal kpss puanım ile sağlık bakanlığının sözleşmeli Odyometri veya Tds teknikerligine geçiş yapabilir miyim? İstifa ederek mi yoksa muvafakatname alarak mı yada farklı bir yol mu izlemem gerekiyor? Şimdiden çok teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Engelli Öğretmen Atamasında Atandığın Yere GitmemekEngelli olduğu halde sürgün edilen var mı?EKPSS ile farklı eğitim türünden aynı sınıfa atanmaEngelli tayin dilekçemize ret geldiğinde Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak mantıklı mı?

Sözlük

iş yerinde kahvaltı 1 kimse üzerine alınmasın 1 kısmetse gelir hint'ten yemen'den 3 antikahraman 1 ayakçı 1 güne bir söz bırak 2 telegoni 1 Hasta ziyareti 2 Memurlar.net radyo 4 normal olan normal doğum 3

Son Haberler

Şırnak'ta 14 bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiBaşıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecekİstanbul'da Deprem Sonrası Artçı Sayısı 445'e UlaştıHealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni DönemDemir Yollarına 63 Milyar Dolarlık Yatırım Hamlesi

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?