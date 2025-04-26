KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


26 Nisan 2025 15:38
Vergi müfettişliği

Merhaba, vergi müfettiş yardımcısı ve vergi müfettişleri totalde ne kadar maaş alır? Yan hakları, olanakları var mıdır kuruma yada mesleğe özel olarak?

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