Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Nisan 2025 16:35
Sendikaların yetersizliği

Herkes memurun durumdan rahatsız ama neredeyse herkes memur sene üye bu sendikalar ne işe yarıyor ciddi bir şekilde soruyorum memura bir faydaları var mı su an sendikalar olmasaydı memurun durumu bundan farklı olur muydu


mura_t_arslan
Memur
26 Nisan 2025 17:03

sendikalar genel olarak kurum ici bireysel islerde ise yarayabiliyor, butun memurlara yarayabilecek seyler yapamiyorlar. tabi ogretmenler haric, onlar apayri bir basari hikayesi. gercek manada kazanim elde eden meslek grubu onlar, zaten onlarin destegi sayesinde de yetkili sendila degismiyor, degismez de.

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