Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Nisan 2025 17:38
Eş durumu ataması

Herkese kolay gelsin eş durumu atamasıyla ilgili olarak istanbulda çalışan 1.5 senelik bir polis memuru anadolunun küçük bi şehrinde 4 senedir devlette kadrolu olarak hemşire olan birisiyle evlenmesi durumunda eş durumundan yanına gidebilir mi? Sözleşmeli veya çakılı kadro olmadığı sürece yanına gidilemez diyor yakın çevremdeki polis arkadaşlar doğruluk payı nedir?

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