Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Nisan 2025 17:38
Polis-hemşire eş durumu ataması

Herkese kolay gelsin eş durumu atamasıyla ilgili olarak istanbulda çalışan 1.5 senelik bir polis memuru anadolunun küçük bi şehrinde 4 senedir devlette kadrolu olarak hemşire olan birisiyle evlenmesi durumunda eş durumundan yanına gidebilir mi? Sözleşmeli veya çakılı kadro olmadığı sürece yanına gidilemez diyor yakın çevremdeki polis arkadaşlar doğruluk payı nedir?


Mazikalbimdeyaradir
Şef
26 Nisan 2025 17:47

Hemşirenin ilk ataması olsaydi,yani evlendikten sonra atanmış olsaydi giderdi polis ama anlattığın durumda hemşire polise tabi olur

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