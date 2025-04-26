Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Nisan 2025 19:11
Ücretli Doğum İzni Ne Oldu?
aile yılı sebebi ile doğum yapan kamu çalışanlarına 1 yıl ücretli izin verileceği yöndeki çalışmalar ne oldu ?

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