KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


26 Nisan 2025 19:58
POMEM eğitim maaşı ne kadar?

Arkadaşlar selamlar,

bir konuyu merak ediyorum, pomem parkuruna girdik çıktık ve aylardır mülakat bekliyoruz, şimdi muhtemelen önümüzdeki ay falan mülakat gelecek, nasip olursa geçersek eğitim falan 9 ay sürüyor diye biliyorum.

Benim şuan aylık ödemesi ufak olan (15 bin kadar) bir kredi çekmem gerekiyor, ama polis eğitiminde maaş çok az sanırım yok denecek kadar, polis eğitimi sırasında insanlar giderlerini nasıl karşılıyor? herkes mi ailesiyle falan kalıyor, hiçmi borcu harcı olan yok, eğitim sırasında çalışamıyor muyuz yada nasıl oluyor sistem? herkes mi 3-5 bine talim ediyor?

Teşekkürler.

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