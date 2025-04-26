Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Nisan 2025 21:40
Msb'na seyyanen 18 bin lira zam

K/A MSB Mali Bütçe Komisyonu'na verilen zam teklifi kabul edilmiştir.Personele seyyanen 18750.34 TL zam yapılmıştır. Yan ödeme puanlarına 20.000 puan eklenmiştir. YDGG ve KKTC tazminatlarına %65 zam yapılmıştır. 01.01.2025 tarihi itibari ile zam geçitli olup geçmişe yönelik ödemeler Mayıs/Haziran 2025 maaş ödemelerine yansıtılacaktır. Arz/Rica Ederim. Msb mensubu almasın demiyoruz ama polislik ne hale geldi.


akbey aslan
Şef
26 Nisan 2025 21:52
Böyle bi yazı dolanıyor gerçeklik payı nedir doğru mu

birgariphancı
26 Nisan 2025 21:58
yok öyle bir şey kardeşim balon haber her sene çıkıyor böyle

apranaxplus
Aday Memur
26 Nisan 2025 21:59
msbden arkadaşlar varsa netleşir durum

İbrahim5506
Şef
26 Nisan 2025 22:02
Yok arkadaşlar yok..Yalan dolan.Y..n biri bir balon atıyor forumlarda milleti birbirine düşürüyor. Keske asker polis hepimize yapsalar bir iyileştirme ama ne gezer..
Toplam 4 mesaj

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