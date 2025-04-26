Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Nisan 2025 23:08
Polis-özel sektör eş durumu ataması

Polislikte başka şehirde kendi işini yapan eşin yanına nasıl geçilir eş durumu şartları nelerdir?


ozgur3131
Aday Memur
27 Nisan 2025 02:38

-eşinin o şehirde çalıştığını gösterir belge

-eşinin ikamet belgesi(ikameti o şehirde olsun,önemli)

-e-devletten son 2 yılın sigorta pirim dökümü(son 2 yılda 365 gün sigorta pirimi olması lazım)

bu belgelerle birlikte personel daireye bir dilekçe yazıyorsun.tayinin yapılır.Eşi özel sektörde olan için 1 defaya mahsus bu şekilde tayin olabilirsin.

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