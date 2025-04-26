Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Nisan 2025 23:08
Boşanma sonrası mutemetliğe bilgi vermek gerekiyor mu?

Eşimden boşandım ve bunu mutemetliğe bildirmek gerekiyor mu? Yani eşim çalışmadığı için bir miktar aile yardımı veriliyordu. Boşanalı da bir kaç ay oldu. Söz konusu aile yardımını geri ödemek zorunda kalır mıyım ?


Memur2647
Memur
26 Nisan 2025 23:14
Evet geri ödemek zorunda kalırsınız. Kendiniz bildirim yapmazsanız tespit edildiği zaman geriye dönük boşanma tarihinizden sonra ödenen eş yardımı paraları sizden rücu edilir.
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