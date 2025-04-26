Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Nisan 2025 23:31
Okul dışında Görevlendirme Yapılan öğretmenler
Merhaba değerli meslektaşlarım.Bazı okullarda öğretmen arkadaşlar, başka bir okulda ders vermenin dışında Örn; eğitim verme şeklinde görevlendirilebiliyor malumunuz. Kadrosu ise görevlendirme öncesi öğretmen olarak çalıştığı kurumda kalıyor. Ancak kadroyu işgal ettiği için okulda o alanda öğretmene ihtiyaç olmasına rağmen, diğer öğretmenin norm fazlası olmasına neden oluyor. Bu durum nasıl çözülür? 4-5 senedir sözleşme ile gorevlendirmesine devam edip okula uğramıyor ancak diğer öğretmen mağdur oluyor ..

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