Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Nisan 2025 00:13
Polis
Hayirli Geceler Ön Çapraz Bağ Yırtık/Kopuk Ameliyat Olunmadi Menisküs Grade Yani Derece 2 Kendi Kendine Iyilesebilmekte Iyileşti Ameliyat Olunmadi Mr Sonuçlarında Sırası Ile Kopuk- Yirtik- Burkulma- Tam Kat Yırtık Olarak Dusunuldu Yazmakta Hastalıklar Kısmında Yani Sanırım Tanı Olmakta Hastalıklar Kısmında Burkulma Gerilme Yazmakta Bu Verilerin Hepsi 2023 Yılına Ait Bana Genel Sağlıkta Veyahut Eğitim Sürecinde Ankara Sağlık Dairesi Sorun Cikartirmu Bilgisi Olan Var Ise Allah Razı Olsun

Zabıta adayi
Aday Memur
27 Nisan 2025 00:52
geçmiş benimde ayni sorunlar var ne kadar surede geçmişti

nazmipolis
27 Nisan 2025 00:52
soruma cevap verirmisin anlamadım
Zabıta adayi, 7 dk. önce
geçmiş benimde ayni sorunlar var ne kadar surede geçmişti
Toplam 2 mesaj

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