Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Nisan 2025 00:50
Editör ücretsiz iznin uzatılması hakkından haber yapar misin??

2025 yılı bilindiği üzere aile yapıldı ve Cumhurbaşkanımız en az 3 cocuk yapılması icin bir suru söyleyişi var. Ücretli izin 1 yıla çıkarılması haberleri dolaşıyor. Bu konu hakkında memurlar.net'in bir haber yapmasını istiyoruz. Şimdiden teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

2025 nisan enflasyon tahminleriMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiZam HesabıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Banka değişikliğiOtomatik kredi kesintileri hakkındaBoşanma sonrası mutemetliğe bilgi vermek gerekiyor mu?Geriye dönük 4b bağkur sicil tescili ve prim ödemesiYapay Zeka ile Gelişmiş ülkelerde Kamu mühendisleri ile Kamu İşçileri maaşları karşılaştırması

Sözlük

iş yerinde kahvaltı 1 hişt çocuk kitap okusana 1 moana 1 telegoni 1 iftira 3 mehmet şimşek 1 damar şarkılar 3 Anne soruyor 1 banyo fayanslarının büyük bir gürültüyle kopması 1 selamı kesmek 3

Son Haberler

İDDK, öğretmenlik mülakatında genel kültüre puan verilmemesini iptal nedeni saydı'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan AçıklamaPitbull cinsi köpeğini diğer hayvanların üstüne salan sahibine para cezasıGöz kapağı fermuara sıkışan Yasemin'i itfaiye kurtardıİstanbul'daki tüm okullarda Pazartesi günü ilk ders: Afet eğitimi

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?