Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Nisan 2025 02:04
İhraç oldum emekli ikramiyesi alabilirmiyim

Merhaba 2014 te ihraç oldum.2018 de emekli oldum.hizmet birlestirmem nedeniyle ikramiye ödenmedi.ancak 2022 de emsal kararlar var.bilgi verirseniz sevinirim

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