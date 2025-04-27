Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


27 Nisan 2025 10:03
Askerliği İzin Hakkı İçin Saydırmak

Merhaba arkadaşlar,

Ben tarım bakanlığında sözleşmeli personel olarak görev yapmaktayım. Henüz ilk yılım dolmadığı için yıllık iznim yok. Daha önce 1 sene yedek subay olarak askerliğimi yaptım. O bir senenin saydırılarak izin hakkı kazanılabileceğini söylediler. Özlükle görüştüm ve askerlik bilgilerimi girdiler. Hizmet yılım 1 yılı aşmış olmasına rağmen hala izin hakkım görünmüyor. Daha önce benzer bir süreci yaşayan veya bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi? Bu süreç nasıl izlemeli, ekstra başka prosedürler de mi olmalı?

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