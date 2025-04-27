Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


27 Nisan 2025 10:11
Nüfus Müdürlüğünden başka kuruma geçiş yapan var mı

Nüfus müdürlüğünden yine içişleri bakanlığına bağlı başka bir kuruma geçiş yapan var mı


Tarık KARACA
Aday Memur
27 Nisan 2025 10:11

Bu konuda bilgisi olan var mı

Toplam 1 mesaj

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