KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


27 Nisan 2025 11:39
35 yas siniri

Herkese selamlar,iki gun once cesitli gaztelerde kamu personel alimina 35 yas siniri getirilecegi yaziyordu.(kanun teklif asamasinda)Zaten uzmanlik,mufettislik v.s gibi yarisma sinaviyla girilen kadrolarda zaten yas siniri yok muydu? Ornegin belediyelere personel aliminda da kpps 'den istedikleri puanin uzerinde almissaniz sonrasinda sozlu sinavi oluyor(bu da bir yarisma sinavi sayilir)Merak ettigim bilgisi olan varsa,(aydinlatirsa sevinirim),KPSS B kadrolari,belediyeler v.s komple tum kadrolara mi gelecek? Iki gundur modumu baya bir dusurdu,nereden sagilikli bilgi alabiliriz?

Tesekkurler!


fakir.adam
Şube Müdürü
27 Nisan 2025 12:49

sinir her yaşta olur. 35 yolun yarısı olduğundan 35 yaş siniri pek olur derler. sakin kalmakta fayda var. sinirlenmeyelim.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
27 Nisan 2025 12:58

Orta yaş krizi gibi bir şey mi yani?

fakir.adam, 44 dk. önce

sinir her yaşta olur. 35 yolun yarısı olduğundan 35 yaş siniri pek olur derler. sakin kalmakta fayda var. sinirlenmeyelim.


figo0
Memur
27 Nisan 2025 13:05

ben destekliyorum. sözlü sınav olan her alımda 35 yaş sınırı getirsinler. en azından kahrolası torpilliler içinden yaşlı olan saçma sapan insanlar girmesin.

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