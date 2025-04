Herkese selamlar,iki gun once cesitli gaztelerde kamu personel alimina 35 yas siniri getirilecegi yaziyordu.(kanun teklif asamasinda)Zaten uzmanlik,mufettislik v.s gibi yarisma sinaviyla girilen kadrolarda zaten yas siniri yok muydu? Ornegin belediyelere personel aliminda da kpps 'den istedikleri puanin uzerinde almissaniz sonrasinda sozlu sinavi oluyor(bu da bir yarisma sinavi sayilir)Merak ettigim bilgisi olan varsa,(aydinlatirsa sevinirim),KPSS B kadrolari,belediyeler v.s komple tum kadrolara mi gelecek? Iki gundur modumu baya bir dusurdu,nereden sagilikli bilgi alabiliriz?

Tesekkurler!