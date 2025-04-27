Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Nisan 2025 13:10
iş kazası sonra sigortadan tazminat
selamın aleyküm 1.5 yıl kadar önce bir olayda iş kazası geçirdim kırık oluştu elde bunun için karşı tarafa dava açmadım bana karşı olumsuz birşey olmadığı için fakat öyle olsada 5 yıl içinde sigortadan tazminat alma söz konusuymuş öyle bişey mümkinmi ve 45 gün raporun karşılığı nedir bilen varsa cevaplıyabilirmi herkese hayırlı görevler

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