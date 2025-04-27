Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Nisan 2025 13:13
polis intiharlari

Ne kadar zor durum yasiyoruz meslegimizdeki herkes bunun farkinda. Ancak evladinizi esinizi bir ailenizi gozunuzun onune getirin.Mesleki deformasyon olabilir calisma sartlari stresli meslek olusu vb. yada imkansiz, odenmesi cok zor olan borclar ise hic merak etmeyin para bir sekilde zamanla cozuluyor. Aileniz harici kimse uzulmez kardeslerim birbirinize nazip ve anlayisli davranin lutfen. Tum garibanlara selam olsun.

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