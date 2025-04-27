Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Nisan 2025 13:21
Eyt'den emekli olabilmek için gerekli prim gün sayısı?

Merhaba..

Emeklilikte 7438 sayılı kanuna tabi olarak EYT'liyim. Hizmet birleştirmesi yaptım. Güncel sgk hizmet dökümüne göre 4a'lı ve 4c'li olarak toplam 7000 prim günüm var.

Hitap hizmet dökümünde ise, kazanılmış hak aylığı süresi 18 yıl 5 ay 9 gün, emekli keseneğine esas aylık süresi 18 yıl 11 ay 8 gün olarak gözüküyor.

Eyt'den emekli olabilmek için sgk hizmet dökümündeki 7000 günümün toplam 25 yıl (9000 gün) olması gerektiğini biliyorum. Bu doğru mudur?

Hitap'taki süreler neden 7000 günden az gözüküyor? Yani kısacası emekli olabileceğim tarihi hesaplarken hangisi esas alınacak?

Teşekkürler..

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